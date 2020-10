Amazon lança serviço de streaming de videojogos

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

A Amazon lançou o Luna, um serviço de streaming que permite jogar sem precisar de uma consola.

Para já, o serviço só está disponível nos Estados Unidos, por convite, e inicialmente vai ter um custo de 5,99 dólares por mês.

A Amazon desenvolveu um comando específico para o serviço, o Luna Controller, que é diferenciador pelo facto de estar diretamente ligado à cloud e permitir jogar em vários ecrãs, incluindo PC, Mac, Fire TV, smartphones e tablets. Este comando pode também ser controlado por voz através da assistente virtual da Amazon, a Alexa.

Para além deste novo serviço, a Amazon apresentou novas colunas inteligentes Amazon Echo, incluindo a nova Echo Show 10, uma coluna, de 250 dólares, com um ecrã inteligente que gira para ficar sempre de frente para o utilizador.

Esta coluna permite aceder aos serviços de streaming de vídeo da Amazon e da Netflix ou fazer videochamadas e integra também com as câmaras de segurança conectadas da Ring, a empresa de objetos conectados que a Amazon adquiriu em 2018, para permitir, por exemplo, ver quem está à entrada quando alguém toca à campainha.

Outra novidade apresentada pela Ring foi o Always Home Cam, um drone autoguiado que pode ser ativado para vigiar as divisões da casa e que está conectado ao sistema de alarme da Ring, e que estará disponível em 2021 com um preço de 250 dólares.

Ainda dentro da oferta de objetos conectados, a Ring apresentou também 3 novidades para os automóveis, que marcam uma nova oferta fora dos equipamentos domésticos:

O lançamento destes objetos conectados é um sinal claro da estratégia da Amazon para se posicionar como um player no mercado de casas e carros conectados.



A Uber está a avaliar a compra da concorrente Free Now, uma empresa de mobilidade da Daimler (dona da Mercedes) e da BMW, que inclui serviços de táxi e de motorista e também de partilha de bicicletas e trotinetes elétricas.

A Free Now operava como Mytaxi e integrou outros serviços de motorista europeus, incluindo a Kapten de França, a Hailo do Reino Unido e a Clever Taxi da Roménia.

A empresa opera em mais de 150 cidades na Europa e na América Latina e conta com uma base de mais de 41 milhões de utilizadores.

Para a Uber, a concretização desta compra, que ao que tudo indica poderá rondar os 1,4 mil milhões de dólares, é uma forma de reforçar a sua presença nestes mercados e alargar a oferta de serviços.



A SpaceX está a apoiar o combate a incêndios florestais em Washington, nos EUA, através da Starlink, a constelação de satélites que tem lançado para o Espaço para distribuir acesso à Internet em zonas rurais.

Esta ligação à internet via satélite tem permitido às equipas de emergência coordenar em que áreas é lançada água e também solicitar recursos e materiais adicionais.

Este é mais um exemplo da futura utilidade destes satélites em situações de desastres naturais e de como a SpaceX está a preparar uma enorme revolução nas telecomunicações a nível mundial.

Até agora, a empresa já lançou mais de 700 satélites para o Espaço. O objetivo é chegar aos 1.440 satélites que vão formar a primeira constelação.

Happy to have the support of @SpaceX’s Starlink internet as emergency responders look to help residents rebuild the town of Malden, WA that was overcome by wildfires earlier this month. #wawildfire pic.twitter.com/xUSQOjcT4T

— WA Emergency Management 😷 (@waEMD) September 28, 2020