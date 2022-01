Marvel.ai: vozes artificiais para a indústria de media e publicidade

Pode subscrever os canais de vídeo do Supertoast no:

O software Marvel.ai permite a criadores de conteúdos (empresas, marcas, marketers, influencers, celebridades, etc.) clonar e monetizar as suas próprias vozes.

Esta solução voice-as-a-service permite aos anunciantes produzir anúncios com maior rapidez e pode também ser útil para a dobragem de filmes.

Com a promessa de transformar as indústrias de media e de publicidade, a empresa de inteligência artificial Veritone desenvolveu um software capaz de clonar vozes e de as adaptar para qualquer idioma e sotaque. Tudo isto com base em discursos orais e em texto.

Batizada de Marvel.ai, esta solução voice-as-a-service permite a criadores de conteúdos (empresas, marcas, marketers, influencers, celebridades, etc.) clonar e monetizar as suas próprias vozes, autorizando a sua utilização, por exemplo, em anúncios de publicidade.

Desta forma, os anunciantes podem produzir anúncios com maior rapidez, sem necessitar de equipamentos ou de utilizar estúdios de gravação. Não se admire, por isso, se, brevemente, ouvir personalidades do mundo dos negócios, dos media ou do desporto a “falar” qualquer língua.

Este software pode ser também particularmente útil para as indústrias de media e entretenimento, como, por exemplo, para a dobragem de filmes. Isto porque os conteúdos internacionais estão a tornar-se cada vez mais relevantes para os estúdios e para as plataformas de streaming de vídeo.

Neste momento, a base de dados da Veritone inclui mais de 200 vozes que estão disponíveis em 100 idiomas.

