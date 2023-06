Se por vezes os livros sobre negócios podem ser entediantes, prepare-se para uma surpresa épica! “Scramble: How agile strategy can build epic brands in record time” de Marty Neumeier é a recomendação para este Weekend e a leitura perfeita para quem procura divertir-se e aprender ao mesmo tempo.

Neste livro irá mergulhar num emocionante “business thriller” fictício com David Stone, um jovem CEO que enfrenta uma situação complicada e de elevada pressão. David precisa de encontrar uma solução rápida para salvar não apenas o seu emprego, mas também a própria empresa. O relógio não pára e a necessidade de resultados é iminente!

Para superar esse desafio, David Stone procura novas ferramentas, metodologias e estratégias Agile. Ele não apenas lidera, como também envolve e dá voz aos seus colaboradores durante todo o processo, mostrando que as decisões estratégicas de uma empresa não têm que ser obrigatoriamente “top down”. Afinal, grandes ideias podem surgir de qualquer lugar, e muitas vezes de onde menos esperamos.

A abordagem Agile caracterizada por Marty e aplicada por David Stone ao longo do livro baseia-se em 5 questões estratégicas, designadas como as 5 Q’s, e em 5 princípios do design thinking, designados como os 5 P’s.

As 5 Q’s:

What is our purpose?

Who do we serve?

Where should we compete?

How will we win?

How will we grow?

e os 5 P’s:

Problemizing

Pinballing

Probing

Prototyping

Proofing

Estas técnicas poderosas unem-se para criar uma fórmula mágica capaz de resolver problemas, aparentemente de resolução difícil. Nesta empolgante história poderá acompanhar David e a sua equipa enquanto desvendam respostas que jamais seriam alcançadas com as estratégias tradicionais.

Apesar de ser uma obra de ficção, “Scramble” mostra como novos métodos, mais rápidos e colaborativos, podem ser chave na construção de uma marca e na definição de um novo rumo.