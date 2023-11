Humane cria wearable com I.A. Published on:

Colocado na roupa, o wearable da Humane responde a qualquer pedido do utilizador, que pode ser feito por voz.

O dispositivo é capaz de utilizar a voz e entoação do utilizador para colocá-lo a falar fluentemente em diferentes línguas.

O futuro não está nos óculos de realidade virtual que criam uma barreira com o mundo. Esta é a convicção da Humane, que foi fundada, em 2017, por dois ex-colaboradores da Apple, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno.

Esta startup americana de São Francisco desenvolveu o Ai Pin, um pequeno dispositivo portátil, que pode ser colocado na roupa, para permitir levar a inteligência artificial para todo o lado.

A interação com o dispositivo é feita por voz e gestos e é possível fazer qualquer pedido. Desde um sumário de uma reunião de trabalho a perguntar onde é que se pode encontrar um presente para alguém numa cidade que se está a visitar.

Outra vantagem quando se está noutros países é que este dispositivo é capaz de utilizar a voz e entoação do utilizador para colocá-lo a falar fluentemente em diferentes línguas.

Com uma câmara incorporada, é possível também exibir alimentos, por exemplo, e receber indicações nutricionais. Nesta experiência sem ecrãs, as informações são projetadas na palma da mão do utilizador.

Como funciona de forma autónoma, o dispositivo permite também receber chamadas, sem ser preciso estar conectado a um smartphone ou a qualquer outro dispositivo.

Com o preço de 700 dólares, o Ai Pin tem uma subscrição associada de 24 dólares por mês.

Desde que foi fundada em 2017, a Humane já captou 230 milhões de dólares de investidores como a Microsoft e do fundador da OpenAI, Sam Altman.