Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Tesla começa a construir fábrica na China

A fábrica de 5 mil milhões de dólares da Tesla, na China, já começou a ser construída. Esta é a primeira Gigafactory da empresa fora dos EUA e deverá permitir produzir meio milhão de automóveis por ano. A produção dos primeiros Tesla Model 3 está planeada para o final do ano.

A nova fábrica, em Xangai, vai permitir o alargamento da capacidade de produção da Tesla e uma expansão global. A China é o maior mercado do mundo de veículos elétricos e pode representar uma enorme oportunidade de crescimento para a empresa.

Esta é uma forma de servir o mercado chinês e evitar os impostos sobre importações de automóveis fabricados nos EUA, reduzir custos de envio e, potencialmente, de fornecimento de componentes.

And now … we dance! pic.twitter.com/2TdS6EVSmi — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2019





Futuro da Apple é a saúde e os serviços

A saúde vai ser uma indústria chave na estratégia a longo prazo da Apple. A empresa pode vir a recriar nesta indústria a revolução que fez na indústria da música.

Em entrevista no programa Mad Money da CNBC, conduzido por Jim Cramer, Tim Cook destacou que “se formos ao futuro, olharmos para trás e perguntarmos ‘Qual foi o grande contributo da Apple para a humanidade?’ será a saúde”. (minuto 20:40).

Além da saúde, os serviços (App Store, Apple Music, iCloud) vão ser centrais para o seu crescimento: a Apple tem vindo a alargar a base de dispositivos ativos para impulsionar este segmento que está em rápido crescimento anual.

Amazon permite que as marcas enviem amostras de produtos

A Amazon está a testar um novo serviço que permite às marcas pagar para enviar amostras de novos produtos (de forma gratuita) para os consumidores. O envio é personalizado com base nos dados sobre os hábitos de compra de cada consumidor que a Amazon possui.

As amostras são um novo formato de publicidade segmentada que a Amazon pode utilizar como complemento à publicidade online, à medida que se afirma como player nesta área.

A Amazon tem uma base de 100 milhões de subscritores do Amazon Prime, com os quais tem uma relação duradoura. Além disso, outros milhões de compras são feitas, regularmente, na plataforma. Enviar a estes consumidores amostras de produtos, com uma elevada probabilidade de serem do seu interesse, pode vir a revelar-se uma estratégia brilhante por parte da Amazon.

Google Assistant está a tornar-se uma plataforma

A Google está a construir um ecossistema para a assistente virtual Google Assistant, criando um maior envolvimento com empresas terceiras. A empresa apresentou o Google Assistant Connect, uma plataforma que permite aos fabricantes de dispositivos criar produtos que integram ou são controlados pela Google Assistant.

Esta é uma forma de aumentar a base de dispositivos que integram a assistente e de tornar-se mais competitiva em relação à Amazon.

A Google quer fazer do seu hardware, personificado na Google Assistant, o arquétipo da economia em modelo de plataforma dos GAFA, agregando um vasto número de serviços (notícias, perguntas por voz, chamadas, reserva de viagens, compras etc.).

No futuro, a voz vai comandar o nosso mundo conectado e a estratégia da Google encarna na perfeição a transformação no acesso aos serviços.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: