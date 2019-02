Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Spotify comprou duas empresas de podcasts

O Spotify comprou duas empresas: a Gimlet Media, uma produtora de podcasts, por 230 milhões de dólares, e a Anchor, uma plataforma que permite de forma simples criar podcasts e integrar a sua distribuição com as principais plataformas (Apple, Google, Spotify, etc.).

Porque é que estas aquisições são importantes? Uma grande parte da receita do Spotify é partilhada com as editoras enquanto que os podcasts são produzidos por podcasters independentes e o Spotify poderá integrar publicidade e gerar receitas para estes podcasters.

Tesla comprou fabricante de baterias

A Tesla comprou a Maxwell Technologies, um fabricante de baterias para veículos elétricos, por 218 milhões de dólares.

A tecnologia que a Tesla desenvolveu para as suas baterias permitiu criar diferenciação no mercado, com automóveis com maior autonomia. Com a compra da Maxwell Technologies poderá acelerar os progressos na tecnologia e poupar em I&D.

Apple vai reforçar investimento em realidade aumentada

A Apple planeia lançar iPhones com uma câmara 3D mais poderosa, no próximo ano. Esta câmara é um prenúncio do investimento em realidade aumentada que já tem sido antecipado e que pode transformar a indústria.

A realidade aumentada faz parte da estratégia da Apple para ganhar um novo fôlego e marcar mais uma etapa na inovação nos seus dispositivos em particular no iPhone. A integração de realidade aumentada no próximo iPhone pode impulsionar a área de serviços, que está em rápido crescimento, e abrir portas à criação de novas aplicações em particular na área dos videojogos.

Esta tecnologia pode permitir manter o iPhone relevante a curto prazo e ajudar a Apple a prepara-se para dominar a próxima geração de gadgets a longo prazo, pois os dispositivos de realidade aumentada tenderão a substituir os smartphones.

Verily vai criar campus para reabilitação de pacientes

A Verily, empresa de saúde da Alphabet/Google, vai abrir um campus tecnológico, nos EUA, para travar o abuso de medicamentos opioides. O espaço vai incluir serviços clínicos, alojamento para reabilitação e outros espaços inovadores para os tratamentos.

Os tratamentos vão recorrer a tecnologia para fazer a monitorização dos comportamentos e ambiente em que os pacientes estão inseridos. Os dados recolhidos vão ser analisados para melhorar a eficácia dos tratamentos.

O projeto faz parte da OneFifteen, uma organização sem fins lucrativos criada pela Verily em parceria com as redes de saúde Premier Health e Kettering Health Network.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

