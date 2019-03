Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Tesla vai apresentar o Model Y

Elon Musk anunciou que o Model Y da Tesla vai ser apresentado, esta semana, em Los Angeles.

Em comparação com o recente Model 3, vai ser um pouco maior e mais caro, mas vai ter uma autonomia inferior.

A produção do Model Y vai ser iniciada em 2020, nas fábricas da Tesla nos Estados Unidos e na China.

Com a apresentação do Model Y, fica completa a gama de carros que formam a sigla S3XY.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019





Apple cria parceria com a Ant Financial

A Apple fez uma parceria com a chinesa Ant Financial, uma empresa de serviços financeiros do grupo Alibaba para permitir comprar iPhones a prestações e sem juros, na China.

A nova opção de pagamento está disponível através do Huabei, um serviço de crédito ao consumo da Ant Financial, que vai permitir a compra dos últimos modelos de iPhone.



SpaceX lança nave criada para o transporte de pessoas

A SpaceX lançou com sucesso uma nave para a Estação Espacial Internacional, que foi criada para permitir o transporte de pessoas. Desta vez, só tinha a bordo um manequim, mas em breve vai transportar astronautas.

São ótimas notícias para a SpaceX e para Elon Musk que continua a perseguir o sonho de colonizar Marte e de começar a vender viagens turísticas ao Espaço.



Uber está a avaliar a compra da Careem

A Uber está a avaliar a compra da Careem, a concorrente da Uber no Dubai. O valor desta compra será de cerca de 3 mil milhões de dólares.

A compra de concorrentes pode ser uma nova estratégia da Uber para alguns mercados, pois até agora a Uber tem optado por vender e integrar as suas operações em concorrentes em mercados onde teve maiores dificuldades de rentabilidade, como aconteceu na China, no Sudeste Asiático e na Rússia.



Zuckerberg dá um novo rumo ao Facebook

Mark Zuckerberg anunciou publicamente que está a dar um novo rumo ao Facebook, centrado na partilha privada de conteúdos, porque acredita que este é o futuro dos media sociais.

Depois de ter estado “debaixo de fogo” por questões de privacidade, o Facebook protege-se para o futuro e este reposicionamento estratégico já começou a ser concretizado com a fusão dos serviços de messaging do WhatsApp, Instagram e do Facebook Messenger, para facilitar a comunicação privada no seu ecossistema.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

