PayPal investe 500 milhões de dólares na Uber

O PayPal vai investir 500 milhões de dólares na Uber, o valor a pagar por ação será de 47 dólares.

Como já é sabido, a Uber prepara-se, em breve, para entrar em bolsa, e poderá atingir uma capitalização bolsista entre os 80 e os 120 mil milhões de dólares.

As duas empresas vão colaborar na área dos pagamentos, para criarem uma carteira digital.

Este investimento permitirá à Uber reforçar a sua oferta de serviços financeiros, que é um peça-chave para se tornar numa “Amazon” da Mobilidade.

Tesla vai lançar seguro

A Tesla anunciou que vai lançar um seguro que, segundo Elon Musk, será muito mais atrativo do que qualquer outro no mercado.

Ao que tudo indica, vai ser personalizado com base nos dados recolhidos pelos carros, que permitem traçar um perfil do comportamento do condutores.

Desde 2017, que a Tesla lançou o seguro InsureMyTesla, em parceria com a Liberty nos Estados Unidos.

Airbnb planeia abrir estúdio de TV

O Airbnb planeia abrir um estúdio de televisão para a produção de filmes, documentários e programas originais relacionados com viagens.

Este investimento estratégico na produção de conteúdos tem como objetivo motivar os seus utilizadores a descobrir novos destinos.

Drones da Google já podem fazer entregas nos EUA

A Wing, a empresa de drones da Google, recebeu aprovação da FAA (o regulador do espaço aéreo dos Estados Unidos) para a operar um serviço de entregas de encomendas através de drones.

Os testes vão começar no Estado de Virgínia, através de parcerias com negócios locais.

Esta é uma forma de começar a testar o mercado nos EUA para perceber que produtos ou refeições são mais requisitados para uma entrega instantânea.

A Wing já começou a testar o serviço de entrega por drones na Austrália, onde já fez 70 mil voos de teste e 3 mil entregas.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

