Por Sandra Lucas Ribeiro, COO da FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Tesla recebe 250 mil reservas da Cybertruck

A Tesla recebeu, numa semana, 250 mil reservas para a compra da Cybertruck, o que representa um potencial de vendas de mais de 10 mil milhões de dólares.

É sem dúvidas uma grande campanha de crowdfunding, ou seja, de captação de financiamento para a produção, que só arranca em 2021.

A forma como a Tesla se financia é por si só um fator de inovação.

A maior campanha de crowdfunding de sempre foi conseguida com o Model 3 da Tesla, que numa semana conseguiu 325 mil pré-reservas, traduzindo-se num valor de vendas futuras de 14 mil milhões de dólares.

Esta nova pickup Cybertruck, que parece saída de um filme de ficção científica, terá um preço base de 40 mil dólares.

250k — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2019

Airbnb lança novas experiências de culinária

O Airbnb lançou o Airbnb Cooking, uma nova categoria dentro das Experiências, que permite transformarmos a nossa casa num restaurante, ou seja, ensinar a cozinhar refeições, servi-las a quem quiser e, assim, obter um rendimento extra.

Para além disso, os criadores das melhores experiências de culinária, selecionadas pelos participantes, vão poder fazer cursos em Itália.

Como parte desta iniciativa, o Airbnb planeia também lançar, no próximo ano, um livro com as melhores receitas de família a nível mundial.

Cooking experiences are one of our fastest growing parts of Airbnb, and these experiences are all vetted for quality standards — Brian Chesky (@bchesky) November 25, 2019

PayPal compra Honey

O PayPal vai comprar a Honey, uma extensão que pode ser adicionada ao browser de Internet para encontrar automaticamente produtos ao melhor preço.

A aquisição vai ser finalizada, no próximo ano, por 4 mil milhões de dólares, e será a maior aquisição efectuada pelo PayPal até hoje.

A Honey tem mais de 17 milhões de utilizadores ativos por mês e analisa os sites de mais de 30 mil retalhistas para encontrar promoções.

Para termos uma ideia do seu impacto, em 2018, ajudou os utilizadores a poupar mais de mil milhões de dólares.

Esta compra permite ao PayPal oferecer um serviço relevante na fase inicial do processo de compra, complementado depois com o seu serviço de pagamentos.



Alibaba entra na bolsa de Hong Kong

A Alibaba estreou-se na bolsa de Hong Kong com as ações a subir mais de 6% no primeiro dia de negociações. Com a entrada, a empresa captou mais de 11 mil milhões de dólares e passou a ser a primeira empresa chinesa a estar cotada em bolsa nos EUA e em Hong Kong.

A Alibaba entrou na bolsa de Nova Iorque, em 2014, no maior IPO de sempre em Wall Street, que lhe permitiu captar 21,8 mil milhões de dólares.

Here’s the moment Alibaba debuted on the Hong Kong Exchange. Shares climbed 6.3% on open. More @business: https://t.co/JIzzk2HTLa pic.twitter.com/hrQfpQTJQP — Bloomberg TicToc (@TicToc) November 26, 2019

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, Airbnb, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

