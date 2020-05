Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Tesla contraria restrições e reabre fábrica da Califórnia

A Tesla reabriu a fábrica de Fremont, na Califórnia, contrariando a decisão das autoridades de saúde locais contra quem abriu um processo em tribunal, porque esta proibição vai contra a Constituição e a decisão do governador do Estado da Califórnia.

O anúncio foi feito por Elon Musk, no Twitter, onde acrescentou que iria acompanhar a produção, ao lado dos colaboradores, e responsabilizou-se perante as autoridades dizendo que se tiverem que prender alguém que o prendessem a ele.

Entretanto, as autoridades de saúde locais já concordaram com a reabertura da fábrica desde que sejam cumpridas recomendações adicionais de segurança.



Amazon avalia compra de rede de cinemas

A Amazon pode estar a avaliar a compra da AMC Entertainment, uma das maiores cadeias de cinemas do mundo. Este rumor provocou uma subida de 74% no valor das ações da AMC, que tem uma capitalização bolsista de 480 milhões de dólares.

A confirmar-se, esta aquisição será um reforço da relação da Amazon com os estúdios e com os profissionais do mundo do cinema, permitindo também uma expansão do alcance global, uma vez que a AMC tem mais de 11 mil salas de cinema em 15 países.

Esta pode ser também uma oportunidade para adicionar mais benefícios ao programa de fidelização Amazon Prime, incluindo descontos nos bilhetes ou entradas grátis para assistir aos filmes originais da Amazon Prime Video.



Netflix e Ben & Jerry’s criam novo sabor de gelado

A Netflix continua a investir numa experiência diferenciadora para quem vê filmes e séries, agora com o lançamento de um novo sabor de gelado criado em parceria com a Ben & Jerry’s.

O novo sabor é inspirado na série original da Netflix “Nailed It!” (em português “Perfeito!”) onde pasteleiros amadores tentam recriar obras de arte comestíveis que nem sempre têm o resultado esperado, daí o sabor ter o nome de Chip Happens.

Este gelado vai estar disponível em edição limitada em todo o mundo.



Uber avalia a compra da Grubhub

A Uber fez uma proposta para comprar a Grubhub, uma empresa americana de entrega de refeições, que está avaliada em 4,5 mil milhões de dólares.

A Grubhub tem mais de 20 milhões de utilizadores ativos e opera em 50 cidades dos Estados Unidos.

A compra consolida dois dos maiores serviços de entregas de refeições nos Estados Unidos, juntos Uber Eats e Grubhub detém 55% do mercado.



Apple apoia produção de kits para diagnóstico da Covid-19

A Apple doou 10 milhões de dólares à COPAN Diagnostics para a ajudar a acelerar a produção de kits para diagnóstico da Covid-19 em hospitais nos Estados Unidos.

O investimento foi feito através do Advanced Manufacturing Fund da Apple e tem como objetivo aumentar os níveis de produção para mais de 1 milhão de kits por semana.

Como parte deste apoio, a Apple vai também facilitar o acesso da COPAN Diagnostics a equipamentos e materiais, incluindo novos equipamentos que a própria Apple está a ajudar a desenvolver.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

