Amazon começa a desvendar estratégia na saúde…

A Amazon está a levantar a ponta do véu da sua estratégia para transformar a experiência na prestação de cuidados de saúde. Além da compra da farmácia online PillPack, a empresa esteve a avaliar a compra da startup Confer Health que fabricam dispositivos para fazer diagnósticos em casa com precisão clínica.

Este ano, a Amazon patenteou também uma nova versão da assistente virtual Alexa capaz de reconhecer sinais de uma constipação, por exemplo, e de fazer a sugestão de medicamentos.

É possível que a Amazon esteja a posicionar a sua assistente virtual como uma “porta de entrada” nos cuidados de saúde, permitindo solicitar a marcação de uma consulta médica online, fazer o diagnóstico em casa (através de dispositivos como a da empresa que esteve a avaliar a compra), receber a receita médica e, posteriormente, os medicamentos através da PillPack.

Facebook vai permitir subscrever serviços de streaming

O Facebook vai permitir subscrever serviços de streaming de TV de empresas como a HBO, Showtime e Starz, no próximo ano. Através do serviço, semelhante à Amazon Channels, o Facebook cobra uma comissão por subscrição.

Além da subscrição, os utilizadores vão poder ver os conteúdos diretamente a partir do Facebook. Este pode ser mais um passo relevante na estratégia para posicionar-se como uma plataforma incontornável na distribuição de conteúdos.

Este novo serviço permite ao Facebook fortalecer a sua oferta de conteúdos e manter o contacto direto com o utilizador, que lhe permite recolher dados sobre os hábitos de consumo de media e aumentar o tempo de permanência na plataforma.

Boring Company faz demonstração de transporte a alta velocidade

A Boring Company fez uma demonstração do transporte subterrâneo de veículos, num túnel de 10 milhões de dólares, com cerca de 2 quilómetros. A empresa está num caminho sem retorno para transformar a mobilidade…

A nova infraestrutura pode otimizar, consideravelmente, as deslocações dentro das cidades, permitindo fazer em 5 minutos – e a perto de 200 km/h – uma viagem que, normalmente, tem uma duração entre 30 a 60 minutos.

A prioridade da empresa é construir um sistema de transportes públicos, através do qual vai disponibilizar milhares de pequenas estações (com a dimensão de um lugar de estacionamento) onde os passageiros podem “apanhar” um veículo elétrico e autoguiado. Contudo, estes túneis podem ser também um ponto diferenciador no serviço de ride-sharing que a Tesla planeia lançar.

The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) December 19, 2018





Tencent Music entra em bolsa nos EUA

A Tencent Music, a maior plataforma de streaming de música online na China, detida pela Tencent e que tem o Spotify como acionista, entrou em bolsa nos EUA. A empresa captou 1,1 mil milhões de dólares e atingiu uma capitalização bolsista de 21,3 mil milhões de dólares (o Spotify tem atualmente uma capitalização bolsista de 20 mil milhões de dólares).

Esta entrada é a quarta maior na lista de empresas chinesas que entraram na NYSE, este ano, em termos de investimento captado. A empresa de streaming de vídeo iQiyi é a líder (2,4mM de dólares), seguida pela plataforma de e-commerce Pinduoduo (1,6mM de dólares) e pela fabricante de automóveis elétricos Nio (1,15 mil milhões de dólares).

A Tencent Music agrega vários serviços de streaming de música, apps de karaoke e serviços de live-streaming. A empresa tem uma base de 800 milhões de utilizadores registados e é rentável.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

